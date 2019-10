View this post on Instagram

Yo disfrazada de qué? de lo que más me gusta y mi mejor versión de Mamá y abuela…Salome y Samuel…. el amor perfecto existe y son los nietos…salió el sol 😇🥰🥳🥰 los amooooooo @jamesrodriguez10 @juanavalentina solo le pido a Dios salud y vida para poderlos disfrutar…siempre con uds y para uds 😇🥰😘🥳🥰