Luego de que este domingo el diario El Tiempo publicará un artículo, con varios testimonios, sobre el complicado ambiente que se vive actualmente en la interna de la escuadra bogotana, César Augusto Londoño, de ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio y Win Sports aseguró que la responsabilidad de la crisis deportiva del cuadro ‘embajador’ es de todos, directivos, cuerpo técnico y futbolistas.

“La culpa no es solo de Pinto, también es de los jugadores… Igual, seguramente no se pararon porque perdieron mucho dinero por no haber entrado a los ocho”, manifestó el periodista manizaleño en ‘Conexión’, programa que conduce en Win Sports.