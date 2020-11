Fernández dejó junto al féretro de Diego Maradona, que murió el miércoles a la edad de 60 años, una camiseta de Argentinos Juniors (club del que es hincha y en el que debutó Maradona) y un par de pañuelos blancos, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo.

En una entrevista con Radio Continental, Fernández no pudo contener el llanto y casi se queda sin poder hablar al decir que “Maradona era único, único. Al jugar al fútbol no pensaba en su gloria, sino la posibilidad de ver cómo les daba felicidad a la cantidad de infelices que hay en Argentina”.

“Cuando me enteré de la muerte de Maradona, estaba en mi despacho con Santiago Cafiero. Me desplomé como todos. Es una enorme tristeza. No lo queríamos creer”, señaló el mandatario a la cadena radial.