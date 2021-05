La hoja de ruta del gobierno de Reino Unido prevé que, a partir del 17 de mayo, los estadios puedan acoger hasta 10.000 personas o un 25 % de su capacidad.

La liga inglesa modificó su calendario para asegurar que todos los equipos jueguen en su estadio antes del final de la temporada. La jornada 37 tendrá lugar el 18 y 19 de mayo y todos los partidos de la fecha 38 serán el domingo 23 de mayo.

En un plan piloto, algunos espectadores ya habían regresado a ver fútbol en vivo en suelo británico. El pasado 25 de abril, cerca de 8.000 personas asistieron en Wembley (Londres) a la final de la Copa de la Liga entre el Manchester City y el Tottenham Hotspur. (Vea también: “El primer baile”: 3.000 personas bailan sin tapabocas en discoteca de Inglaterra).

Se espera que 21.000 aficionados puedan acceder a este mismo estadio durante la final de la Copa de Inglaterra que se disputará el próximo 15 de mayo entre el Leicester y el Chelsea.

Este es el comunicado de la Premier League:

The #PL has today confirmed that the final two Matchweeks of the 2020/21 season will be limited to home fans, subject to the Government easing lockdown restrictions in the United Kingdom

Full statement 👉 https://t.co/Yq7U3ECUzP pic.twitter.com/633ArXguI9

— Premier League (@premierleague) May 5, 2021