El PSG cayó 1-2 en el encuentro de ida y fue superado 2-0 en el duelo de vuelta, motivo por el que las redes aprovecharon para todo tipo de burlas, la mayoría centradas en Neymar.

Muchos recordaron que el brasileño está a punto de pasar al Barcelona, donde se podría volver a encontrar con su amigo, el argentino Lionel Messi.

Entre tanto, el Manchester City avanzó a la final de Champions League de la mano del entrenador Josep Guardiola, instancia en la que espera rival, que saldrá de la serie entre Chelsea y Real Madrid.

Acá, las publicaciones más ingeniosas:

Neymar, Mbappé and Di Maria arriving at Paris from Etihad stadium pic.twitter.com/BqzEvBSWlk

— Nare (@NareMessi) May 4, 2021