Por tal razón, el equipo Ineos decidió que el liderato de la escuadra será compartido entre Egan Bernal y el ruso Pavel Sivakov, por si Bernal llegara a desfallecer, informa el portal especializado Cycling News.

“Todo depende de cómo responda mi espalda. Si todo marcha bien, me enfocaré en la clasificación general y la lucha por la ‘maglia rosa’ en Milán”, le dijo Bernal al portal, y agregó: “Ya veremos en el día a día, pues no he competido en los últimos dos meses. Es inútil hacer falsas promesas”.

Respecto de sus dolores de espalda, que lo obligaron a retirarse del Criterium du Dauphiné y del Tour de Francia en el 2020, Bernal dice que se ha recuperado bien y que no le ha puesto mucha presión de trabajo duro a la lesión, y que a veces lo molesta un poco, pero confía en que durante el Giro podrá hacer un buen papel, pues dice que se encuentra en gran forma.

Por su parte, Pavel Sivakov reconoce que el más fuerte de los dos es el colombiano y que él estará alerta por si debe asumir las riendas del equipo, dice Cycling News en otra nota.

El sitio web de ciclismo destaca la fortaleza del equipo Ineos para esta primera gran vuelta del año, con grandes escaladores como el colombiano Daniel Felipe Martínez (el otro colombiano, Iván Ramiro Sosa, fue retirado de la formación a último momento y participaría en el Tour de Francia), el ecuatoriano Jhonatan Narváez y el español Jonathan Castroviejo, y en el terreno llano con el campeón mundial de contrarreloj Filippo Ganna.

Esta es la presentación oficial de los corredores del Ineos para el Giro de Italia:

Voces autorizadas en ciclismo opinaron sobre el momento de Egan Bernal y las posibilidades de coronarse campeón de la ronda italiana, como la comentarista mexicana Georgina Ruiz Sandoval ‘Goga’: “Lo de Egan preocupa porque no ha podido competir como otros rivales; me da la impresión de que sigue siendo muy cauto por la incomodidad de su espalda y por eso no se ha atrevido a moverse”, le dijo ‘Goga’ a Pulzo.

Por su parte, el tal vez mejor ciclista de todos los tiempos, el belga Eddie Merckx, es consciente de los problemas de espalda de Bernal, pero lo da como el ciclista más importante de Colombia, por encima de Nairo, y lo señala como el gran favorito para llevarse el título en Italia.