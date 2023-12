Un colombiano cerrará el año jugando y otro arrancará el 2024 también en acción, ambos en la Premier League.

Se trata de los jugadores de Selección Colombia, Luis Sinisterra y Luis Díaz, quienes tendrán acción con el Bournemouth y el Liverpool, este domingo y lunes, respectivamente.

(Vea también: Jhon Jáder Durán fue el salvador en la victoria del Aston Villa; hizo jugada clave)

La jornada que arrancó este sábado con seis compromisos, continúa el domingo con dos juegos más y cierra el lunes con el duelo entre Liverpool y Newcastle.

Este sábado se presentaron los siguientes resultados: Luton Town 2- 3 ante Chelsea, Aston Villa 3-2 al Burnley, Crystal Palace venció 3-1 a Brentford, Manchester City 2-0 al Sheffield United, Wolverhampton Wanderers 3-0 al Everton y Nottingham Forest 2-1 al Manchester United.

Sinisterrra quien viene de marcar gol, en la victoria 3-0 ante el Fulham, será titular con el Bournemouth ante el Tottenham Hotspur, desde las 9:00 a. m., este domingo, hora de Colombia.

El nacido en Santander de Quilichao, está regresando a su buen nivel, tras superar lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas.

En la presente temporada ajusta 299 minutos jugados con su club, ya que ha sido alternativa en diez de ellos y ha marcado dos tantos en la Liga.

How are we? 👌⚽ pic.twitter.com/7j2TdJALKc

— Liverpool FC (@LFC) December 29, 2023