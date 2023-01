Un insólito hecho se presentó este sábado durante el encuentro en el que el Aston Villa —equipo que fichó recientemente al colombiano Jhon Jáder Durán— derrotó de visitante 0-1 al Southampton.

El duelo, válido por la jornada 21 de la Premier League de Inglaterra, transcurría con normalidad, pero al minuto 42 ocurrió una situación que preocupó a varios fanáticos. Sin entender lo que pasaba, los aficionados presentes en el St Mary’s Stadium vieron cómo el árbitro central detenía el juego inesperadamente.

Después de unos segundos, la transmisión logró captar la razón de la decisión: un dron estaba sobrevolando el terreno de juego.

Al percatarse de la presencia del aparato, el juez llamó a los capitanes de ambos equipos y les indicó que debían retirarse de la cancha y dirigirse a los vestuarios. Esto, por supuesto, preocupó aún más a los hinchas de ambos equipos.

Aunque al parecer no existía peligro alguno, el árbitro del encuentro, Salisbury Michael, decidió detener el juego y esperar a que el dron fuera retirado. Luego de 10 minutos de incertidumbre, el aparato tecnológico desapareció y el partido fue reanudado sin mayor inconveniente.

Southampton vs. Aston Villa was temporarily halted because of a drone flying over the stadium 🤷‍♂️ pic.twitter.com/mfgCD5ZUQb

— B/R Football (@brfootball) January 21, 2023