Jhon Jader Durán era el llamado a comandar la ‘Tricolor’ durante el Sudamericano Sub-20 que se está realizando en el país, pero antes del debut frente a Paraguay se concretó su transferencia del Chicago Fire al Aston Villa, club inglés que solicitó al atacante antioqueño presentarse a las instalaciones para practicarse exámenes médicos.

(Lea también: Sudamericano Sub-20: quién es Daniel Luna, encargado de abrir las redes para Colombia)

Aunque el futbolista de 19 años demostró su intereses por volver, todo apuntaba a que el cuadro villano se negaría a ceder a Durán, pues por ser un torneo juvenil, el Sudamericano sub-20 no hace parte de la FIFA, razón por la que los equipos no tienen la obligación de prestar a sus futbolistas.

A pesar de todo esto, varios medios afirmaban que Jhon Jader podría volver, pues por redes sociales corrió el rumor que el delantero del Junior de Barranquilla, Carlos Bacca, había hablando con el entrenador Unai Emery para que dejara devolver al atacante a la concentración de la Sub-20. Bacca fue dirigido por el timonel europeo, con quien tiene una muy buena relación.

Todo lo contrario sucedió, el entrenador español atendió a una conferencia de prensa previo al enfrentamiento del Aston Villa ante Southampton por Premier League asegurando que el exfutbolista del Envigado comenzará a entrenar a la par con todo el plantel y dando por entendido que el regreso al Sudamericano estaba descartado.

Además, aseguró: “Jhon no está disponible para el partido del sábado. Apenas está viniendo. Se va a quedar aquí con nosotros”, señalando que el jugador va a estar en periodo de adaptación.

(Vea también: ‘Tino’, Aristizábal y Eduardo Luis, explotan porque Macalister no está en Selección Colombia)

Emery on Jhon Durán: “He is a young player, we want to develop with him but we are not thinking that he will be a replacement for Danny Ings.”#SOUAVL pic.twitter.com/7tQBXt1W1k

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 19, 2023