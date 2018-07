Rigoberto Urán pasó del séptimo al sexto puesto, el cual tenía Alaphilippe, y quedó a 49 segundos del líder, el belga Greg Van Avermaet.

Entre tanto, Egan Bernal y Nairo Quintana subieron una casilla debido al retraso de Daniel Martin, con lo cual se ubicaron en los escaños 21 y 26, respectivamente.

El triunfador del día fue Dylan Groenewegen, holandés que venció en el embalaje final a Fernando Gaviria, velocista que fue tercero y quien terminó siendo relegado al último lugar como castigo por sostener varios roces en el esprint con André Greipel, rematador alemán que recibió la misma sanción.

Octava etapa:

1. Dylan Groenewegen (HOL – LottoNL): 4:23:36

2. Fernando Gaviria (COL – Quick Step): MT

30. Nairo Quintana (COL – Movistar): MT

31. Egan Bernal (COL – Sky): MT

60. Rigoberto Urán (COL – EF Drapac): MT

91. Daniel Felipe Martínez (COL – EF Drapac): MT

118. Darwin Atapuma (COL – UAE Emirates): a 1:16

Clasificación general:

1. Greg Van Avarmaet (BEL – BMC): 32:43:00

6. Rigoberto Urán (COL – EF Drapac): a 0:49

12. Christhoper Foome (GRB – Sky): a 1:06

21. Egan Bernal (COL – Sky): a 1:34

26. Nairo Quintana (COL – Movistar): a 2:14

65. Daniel Felipe Martínez (COL – EF Drapac): a 10:29

92. Darwin Atapuma (COL – UAE Emirates): a 16:25

113. Fernando Gaviria (COL – Quick Step): a 23:21

Clasificación por puntos:

1. Peter Sagan (ESLVQ – Bora): 277

2. Fernando Gaviria (COL – Quick Step): 214

Clasificación de jóvenes:

1. Soren Andersen (DIN – Sunweb): 28:20:31

2. Egan Bernal (Sky): a 0:27

8. Daniel Felipe Martínez (EF-Drapac): a 9:22

19. Fernando Gaviria (Quick Step): a 22:14

Este domingo 15 de julio será la octava fracción, jornada de 156,5 kilómetros con 15 tramos adoquinados.

En video, el remate de la etapa:

🔎 What a tough sprint today! Enjoy how @GroenewegenD made his way to the stage win!

🔎 Quel sprint serré ! Appréciez comment @GroenewegenD s'est faufilé vers la victoire !#TDF2018 pic.twitter.com/BUwK1avZxM

— Le Tour de France (@LeTour) July 14, 2018