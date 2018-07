“Cansados, con dolor de piernas, pero con mucha motivación. Es el Tour y estoy en un equipo que lucha para ganar la carrera así que eso da muchísima motivación”, aseguró Bernal en la corta entrevista que concedió.

Bernal tuvo una caída en la primera etapa de la carrera que hizo que perdiera 1 minuto y 15 segundos respecto de los principales favoritos al título. Sin embargo, con la buena contrarreloj por equipos que tuvo junto a Chris Froome, el colombiano recuperar algo de tiempo y ahora se ubica en el puesto 22 de la clasificación general a 1 minuto y 33 segundos del líder del Tour, Greg Van Avermaet.

“Fue un día muy largo, se me hizo eterno. Aparte que iban a ese ritmo mamón en el que uno no se encuentra ni bien ni mal y no sabe cómo ir. Ya pasamos el día más largo del Tour y ya pasamos una semana, así que eso da algo de moral”, agregó Bernal ante el micrófono de Mundo Ciclístico cuando se le preguntó por la etapa de este viernes.

