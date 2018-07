El supuesto conflicto surge, según el medio, en la medida en que la escuadra española se ha dedicado a vender una imagen de neutralidad, asegurando que será la carretera la que decida quién será el jefe de filas a partir de la segunda semana.

Dice AS que “a Landa le dolió el trato preferencial con Nairo” tras las declaraciones de Arrieta que fueron negadas por este acerca del liderazgo en el Movistar:

“Yo no dije nada de eso, no hablé sobre el tema. Nada ha cambiado en nuestra estrategia. Disponemos de tres bazas”

El medio asegura que consultó con las comunicaciones del Tour, las cuales desmintieron al director deportivo. Sin embargo, Landa, de quien resaltan que llegó al Movistar en busca del protagonismo que no tenía en en Sky, le dio un voto de confianza en AS a este. “Si Arrieta dice que no dijo eso, pues todo solucionado”, aseguró.

El artículo continúa abajo

Opina esa web que “sorprende que se abra una crisis justo ahora”, luego de que Nairo Quintana perdió más de un minuto respecto a sus dos compañeros en la primera etapa tras haber roto sus dos ruedas, en un incidente donde se le vio con poco respaldo por parte de su escuadra, en contraste con el apoyo que recibió Landa cuando una caída frente a él lo cortó del lote.

En medio de esta coyuntura, Alejandro Valverde sería el mediador: “Los tres somos mayores y sabemos a que atenernos”, lo citó AS.