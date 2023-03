Empezó a clarificarse el camino del Deportes Tolima de cara al sorteo de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2023. El conjunto de Ibagué, tras eliminar a Junior de Barranquilla en la primera fase, ya quedó instalado en uno de los cuatro bombos de cara a esta instancia del evento continental, que empezará a jugarse a principios de abril y que se extenderá por seis jornadas.

El equipo ‘musical’ hará parte del bombo 2 con miras a la definición de las ocho zonas del certamen, debido a que de acuerdo con el ranking de la Conmebol de la temporada del 2022 está ubicado en el puesto 47; lo que le permitió ganarle un puesto a otros clubes del continente. Con ello se supo a qué oncenos, al menos en esta ronda, no enfrentará; o con cuáles podría verse las caras.

Posibles rivales del Deportes Tolima en Copa Sudamericana 2023

De entrada, se sabe que la ‘tribu’ no rivalizará ante un reciente campeón del torneo, Defensa y Justicia de Argentina: como tampoco lo hará con Guaraní de Paraguay, Red Bull Bragantino y Botafogo de Brasil, Universitario de Perú, Newell’s Old Boys, otro cuadro gaucho; y Palestino de Chile. Así pues, no se verá con dos ex ‘Pijaos’: Rodrigo Ureña, en la ‘U’, y José David Moya, en el ‘aborigen’.

Como tampoco con Bragantino, su ‘bestia negra’ en la edición del 2021, en su última presencia en el torneo, cuando le ganó de local y de visita. A esta lista de contrincantes con los que no se verá en la instancia grupal se suma, como es lógico, Independiente Santa Fe, debido a que el reglamento de la competición es explícito en indicar que representativos de un mismo país no se cruzarán en esta ronda.

Y en caso de que Millonarios y/o Independiente Medellín no logren su clasificación en fase de grupos de la Copa Libertadores y caigan a la Sudamericana, serán dos divisas más que no se verán las caras con Tolima, debido a lo anteriormente descrito. De este modo, se va perfilando la presencia de los ‘Musicales’ en esta instancia, en el marco de su décima participación en la competición.

Por el contrario, entre los posibles adversarios del club de la ‘Tierra Firme’ podrían estar elencos de la talla de Peñarol de Uruguay, Sao Paulo de Brasil o Estudiantes de Argentina; los conocidos Oriente Petrolero de Bolivia, Universidad César Vallejo del Perú y América Mineiro, del balompié brasileño. Solo por citar los relevantes de una lista larga de potenciales contrincantes en la Sudamericana.

El reto del plantel tolimense, sea cual fuera el grupo que le corresponda, está en clasificar a los octavos de final de la ‘Gran Conquista’ y dejar atrás el fiasco que resultó en su más reciente estadía en esta fase: la del 2021, cuando terminó último de su llave, con apenas tres puntos de 18 jugados y un nivel que, a diferencia de la Copa Libertadores 2022, en la que hizo historia, no estuvo a la altura.

El próximo lunes 27 de marzo, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Luque (Paraguay), se efectuará el sorteo que definirá el fixture del ‘Vinotinto y Oro‘ en la competición, con el que empezará a soñar en grande por una actuación en la que deje huella. Y, como mínimo, pueda igualar su mejor papel histórico: el del 2010, cuando llegó a cuartos de final.

Los bombos

Bombo 1:

Peñarol – Uruguay (8)

Sao Paulo – Brasil (9)

Santos – Brasil (10)

Liga de Quito – Ecuador (21)

Estudiantes – Argentina (23)

Emelec – Ecuador (29)

San Lorenzo – Argentina (31)

Santa Fe – Colombia (34)

Bombo 2:

Defensa y Justicia – Argentina (37)

Guaraní – Paraguay (41)

Bragantino – Brasil (45)

Universitario – Perú (46)

Deportes Tolima -Colombia (47)

Botafogo – Brasil (59)

Newell’s Old Boys – Argentina (61)

Palestino Chile (67)

Bombo 3:

Oriente Petrolero – Bolivia (81)

Estudiantes de Mérida – Venezuela (96)

Danubio – Uruguay (103)

Tigre – Argentina (108)

América Mineiro – Brasil (118)

Blooming – Bolivia (121)

Goiás – Brasil (136)

Universidad César Vallejo – Perú (149)

Bombo 4: