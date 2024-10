Lejos de la pataleta de Jhon Jáder Durán en la Champions, una situación deportiva sorprendió a más de uno que sigue con atención los pasos del delantero goleador del Aston Villa.

La actuación Jhon Jáder Durán llevó a que Erling Haaland quedara afuera del once principal en la tercera fecha de la Champions. Si bien no hubo ninguna clase de choque directo, el colombiano se robó los reflectores en detrimento del noruego.

Jhon Durán quedó en el equipo ideal de la Champions después del triunfo de Aston Villa por 2-0 contra Bolonia, en una jornada que de paso llevó al equipo inglés a la punta en el torneo.

Lo cierto es que el premio del delantero colombiano de Aston Villa como MVP de ese partido fue la cuota inicial para quitarle el puesto como el artillero en el centro de los elegidos.

El equipo ideal de la fecha 3 de Champions estuvo conformado por Perín en el arco; Ristovski, Stones, Hien y Gutiérrez en la defensa; Minamino, Barella y Reijnders en la zona de volantes; y por Vinicius, Raphina y Durán en la delantera.

El gol del colombiano de Aston Villa contra Bolonia en Champions fue clave para que su equipo ocupe el primer lugar entre los 36 equipos, con Liverpool en el segundo lugar y menor cantidad de goles a favor.

La presencia de Durán frente a Haaland no pasa desapercibida por el reconocimiento que tiene el delantero noruego a nivel continental y su buena actuación con Manchester City.

That front line 🔥

Introducing your Team of the Week! 👇@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/jytyXjvrq1

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 24, 2024