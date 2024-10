La Champions League viene teniendo participación de los futbolistas colombianos, y uno de los que se lleva más atención es el colombiano Luis Díaz, aunque viene perdiendo su lugar en el equipo inglés, donde ya no es un titular indiscutible.

Este miércoles para el duelo de los ‘Reds’ frente al Leipzig, en el certamen internacional, nuevamente el atacante guajiro apareció en el banquillo de suplentes, algo que le ha sucedido en los tres más recientes partidos de los de Merseyside.

El fin de semana, en el triunfo 2-1 sobre Chelsea, comenzó también como alternativa y desde Inglaterra mencionaron que era por el largo viaje desde Sudamérica hacia territorio británico.

Ahora, Arne Slot, entrenador del equipo, dejó a Luis Díaz como suplente, enviando un ‘mensaje’ de que el atacante colombiano ya no es un titular indiscutible y que Cody Gakpo ha ocupado su lugar.

No obstante, según la prensa inglesa, al estratega neerlandés le gusta variar en sus nóminas titulares, dándole rodaje a todos sus jugadores, algo que ha hecho en sus anteriores equipos en Europa, como el Feyenoord.

A pesar de eso, este miércoles 23 de octubre, el medio ‘Liverpool Echo’, planteó una pregunta para sus lectores, tras conocerse la titular, y ahí saltó la incógnita de la suplencia de Luis Díaz.

