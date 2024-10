Este martes 15 de octubre, la Selección Colombia recibirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla a su similar de Chile por la décima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026.

(Vea también: 🔴 Colombia vs. Chile EN VIVO: posibles formaciones, ambiente y lo último de la ‘Tricolor’)

De la mano de James Rodríguez, Luis Díaz, Camilo Vargas y las otras figuras del equipo, los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán una victoria que los haga olvidar lo que fue la derrota ante Bolivia el pasado jueves.

Pero horas antes del compromiso, precisamente el jugador del Liverpool vivió una inesperada situación mientras se acercaba a algunos hinchas para firmar autógrafos y tomarse fotos.

Todo ocurrió en las afueras del hotel de concentración de la Selección, donde un hombre esperó la salida de Luis Díaz para comenzar a atacarlo por sus actuaciones con la ‘Tricolor’. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes y allí se aprecia la ira con la que el hincha le gritó al guajiro.

“¡Hey, te pesa! Te pesa, te pesa esa camiseta. Te pesa… La de Colombia, no te la pongas”, fueron las palabras que el aficionado le gritó al extremo de la Selección.

Acá, el video de lo sucedido:

Pese a la insistencia del hombre y el fuerte tono que utilizó para encararlo, Luis Díaz no reaccionó y continuó firmando los autógrafos que le pedían los demás presentes. Eso sí, siempre mantuvo su postura amable mientras otra gente le gritaba para poder tener un segundo a su lado.

Las imágenes despertaron una ola de reacciones en contra del seguidor que le reprochó a ‘Lucho’ su juego en la ‘Tricolor’ y varios usuarios se le fueron encima por atacar al guajiro.

Lee También

“Lucho, aquí no te merecemos”, “Colombia no lo merece”, “después que por qué los futbolistas no se acercan a la hinchada”, “lo peor es que ‘Lucho’ siempre les calla la boca”, “afuera le temen y acá lo desprecian”, “compadre, usted no sabe de eso”, “qué falta de respeto con el ‘crack’”, “no hay nadie con mejor nivel que él”, “de nada sirve tirar la mala”, “es verdad, en Colombia no hace nada”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.