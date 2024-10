Así como en Colombia se armó polémica por un aviso, uno de los referentes del fútbol chileno soltó una declaración, con un mensaje para los directivos que puso en la mira el resultado del duelo de la fase clasificatoria.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Colombia vs. Chile?

Arturo Vidal apuntó contra el seleccionador de Chile, previo al partido contra la Selección Colombia, este martes 15 de octubre desde las 3:30 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“No hay que cambiar el foco de la selección, que ese no es el problema. El problema es que el equipo anda mal y el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder clasificar al Mundial”, indicó.

Por eso, así como Carlos Antonio Vélez señaló al técnico de Colombia, Vidal encendió el ambiente al plantear la eventual salida de Ricardo Gareca en una eventual derrota en la fecha 10 de la Eliminatoria.

“Vamos a ver qué pasa con Colombia, está difícil, así como está la cosa no sé, ojalá se muestre algo, una idea de juego. Hay que sacar los tres puntos, si no los que mandan van a tener que tomar una decisión. Matemáticamente todavía Chile no está eliminado y hay muchos jugadores que le pueden dar mucho a la selección y pelear mejor las Eliminatorias”, pulló.

Incluso, sin ninguna clase de titubeo, puso la determinación sobre el futuro del director técnico del seleccionado chileno en los directivos, así como expresó su confianza en remontar la dura realidad actual.

“Esa decisión [la salida de Gareca] no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia ojalá que el presidente [Pablo Milad] piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, aseveró.

¿Por qué Arturo Vidal no juega con Chile en Eliminatoria?

Arturo Vidal está fuera del proceso de Chile con Ricardo Gareca, decisión que el seleccionado argentino tomó como parte de los cambios que ha vivido el equipo para la actual Eliminatoria al Mundial de 2026.

De hecho, el ‘Rey’ se refirió a la decisión del defensa Carlos Palacios de salir de la convocatoria, situación en la que defendió a su colega y expresó su frustración por no poder respaldarlo en el equipo.

“No estar en la selección para arreglar sus problemas es lo correcto, no le veo nada malo. Yo hablé con Carlitos, lo que necesite el equipo está con él, así que está todo bien”, afirmó.

De hecho, Arturo Vidal confirmó que no estará con Chile mientras esté Gareca. “Si hay otro proceso, seguramente allí estaré y lo daré todo para estar en el Mundial, pero en este ya no”, sentenció.

¿Cómo van Colombia y Chile en la Eliminatoria al Mundial de 2026?

La Selección Colombia quedó en el segundo lugar de la Eliminatoria luego de la fecha 9, mientras que Chile ocupa el último puesto de la clasificación, con apenas 5 puntos obtenidos.

Matemáticamente, el seleccionado chileno todavía tiene oportunidades para meterse, al menos, en la lucha por el séptimo puesto por el repechaje (el que está en ese lugar tiene 11 puntos).

Colombia, con camiseta nueva contra Chile, tiene un papel clave en la polémica que dejó en el aire Arturo Vidal, pues una eventual caída llevaría a un cambio de mando para el resto de partidos.

