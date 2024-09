Mientras que James Rodríguez apareció irreconocible con Rayo Vallecano, la realidad para Luis Díaz con Liverpool es distinta y sus buenas actuaciones han llevado a que una canción en su honor sea un himno actualmente.

Video de canción para Luis Díaz en Liverpool

¡Qué orgullo tan hijueputa! Aguante Lucho Díaz y más nada. pic.twitter.com/cZIooqjM7n — Cuéllar (@CuellarFacts___) September 22, 2024

El siguiente video se vivió en cercanías al estadio de Anfield después de la victoria del equipo en la Liga Premier.

Este video es de ayer, cerca a Anfield. La canción que ya es un clásico para la hinchada del Liverpool. Puro amor hacia Luchito Díaz, que lleva 5 goles en 5 partidos de Premier. Espectacular. pic.twitter.com/m7f0Xxf96t — Juez Central (@Juezcentral) September 22, 2024

Cabe aclarar que la composición nació tiempo atrás, pero retomó fuerza después de que Díaz anotó doblete contra Bournemouth, con lo que ratificó una excelente racha en la actualidad.

El delantero colombiano anda en su mejor momento en Inglaterra: ‘Lucho’ lleva cinco goles con Liverpool, por lo que los fanáticos le cantan en medio de la locura un emotivo mensaje.

¿Qué dice la canción de Luis Díaz en Liverpool?

“We call him Lucho, he came from Porto, he came to score, came to score, came to score. He is Luis Díaz. He’s from Barrancas and He plays for Liverpool”, dice la canción al ritmo de Bella Ciao.

Lo anterior traduce en español un reconocimiento muy personal: “Le decimos Lucho, él vino de Porto, vino a marcar, vino a marcar, vino a marcar. Él es Luis Díaz, él es de Barrancas y el juega para Liverpool”.

Cabe recordar que la melodía se hizo popular años atrás y toma mucha más fuerza ahora como mecanismo de reconocimiento por el gran momento del delantero colombiano con el equipo inglés.

¿Cuándo llegó Luis Díaz a Liverpool?

‘Lucho’ Díaz arribó desde febrero de 2022 a Liverpool, con el que ya disputó la final de la Champions League de ese año, cuando su equipo cayó contra Real Madrid después de un notable torneo.

El colombiano se ha consolidado como una figura notable en poco más de dos años en los que todavía aprende inglés, pero disfruta de las dedicatorias y el cariño por parte de los hinchas.

