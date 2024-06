Desde hace varios años, el delantero vallecaucano ha dejado ver su intención de llegar al América de Cali, equipo en el que le prometió a su padre que iba a jugar en algún momento. Sin embargo, tuvo acercamientos en 2021 y 2022 y nunca pudo concretar su fichaje.

Según contó él mismo hace unos meses, en 2021 el técnico Juan Carlos Osorio ya tenía su proyecto deportivo armado, por lo que tuvo que irse al Bahía de Brasil. Después de su paso por el conjunto brasileño, Rodallega volvió a intentarlo, pero finalmente fue contratado por Independiente Santa Fe, club con el que jugará la final del fútbol colombiano en los próximos días.

Pero antes de su llegada al ‘Cardenal’, Rodallega reconoció hace un tiempo que hasta se humilló para poder ser contratado, incluso dejó claro que la plata nunca fue un problema, pero desde América no mostraron intenciones de contar con él.

Este miércoles 5 de junio, el periodista César Augusto Londoño reveló la decisión que se tomó desde el conjunto vallecaucano para no contratar a ‘Hugol’, la cual no tuvo nada que ver con lo económico.

“Rodallega no llegó al América porque no lo quiso [Alexandre] Guimaraes y el presidente [Mauricio] Romero no lo vio con buenos ojos por la edad”, aseguró el comunicador en el programa ‘Pulso del fútbol’, de Caracol Radio.