Hugo Rodallega es uno de los mejores delanteros que hay en el fútbol colombiano. en el 2023 hizo 15 goles y ahora, en el 2024, comenzó con pie derecho la pretemporada.

El goleador de 38 años asustó a los hinchas ‘Cardenales’ con una posible salida en el mercado de fichajes, luego de tener varios ofertas. Sin embargo, tiene un año más de contrato con Santa Fe, lo que impidió cualquier negociación.

No obstante, en las últimas horas se conoció que América de Cali, equipo del que él es hincha y con el que ha soñado jugar, lo estaría tentando para jugar en 2024. Fue una versión que dio el periodista Leonel Cerrudo, de América en la Red.

Después del partido amistoso que Santa Fe le ganó a Patriotas en el Campincito, Rodallega, quien hizo el gol sobre el final, habló en la transmisión y puso fin a esos rumores; seguirá en Santa Fe por lo menos hasta el 2024.

“Yo estoy acá con Santa Fe, en realidad no he hablado con nadie. Todos saben que siempre ha habido conversaciones anteriormente con gente de otros equipos, pero no tengo conocimiento de esa información. Por ahora me preparo con Santa Fe y mi mente está acá”, dijo el goleador ante los rumores.