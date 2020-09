Mientras el juvenil lloraba de alegría luego de ganar la fracción y desbancar del primer lugar de la clasificación general a su compatriota, este estaba en el piso con los ojos aguados por haber dejado escapar la corona.

Pogacar celebró con sus compañeros del UAE Emirates, al tiempo que Roglic era consolado por los integrantes de su escuadra, Jumbo-Visma.

Sin embargo, ambos terminaron fundidos en un solo abrazo después de que lograron calmar sus respectivas emociones.

“No imagino lo duró que será para él porque fue superior con su equipo durante toda la carrera… Lo siento por él”, declaró el nuevo poseedor de la camiseta amarilla en la zona de prensa con relación a Roglic, que a su vez apuntó: “Estoy decepcionado con mi resultado, eso es todo”.

Pogacar será homenajeado este domingo 20 de setiembre en la última etapa, denominada ‘el paseo de la victoria’ y que tendrá como escenario los Campos Elíseos de París, donde se efectuará la premiación del Tour de Francia 2020.

