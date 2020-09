green

Miguel Ángel López recibió la mejor motivación posible en los minutos finales de su victoria en la etapa 17 del Tour de Francia: un aficionado colombiano corrió junto a él por unos metros y le envió un mensaje de apoyo que el propio ciclista reconoció que lo emocionó.

A falta de 800 metros para la meta, el espectador le gritó al pedalista: “Quedan 100 metros y se aplaca, quedan 100 metros y se aplaza ahí. ¡Vamos, ‘Supermán’! ¡Vamos, ‘Supermán! ¡Vamos, vamos, vamos!”.

Después de cruzar la meta y celebrar con sus compañeros, López confesó ante los medios de comunicación lo mucho que le agregó ver que un compatriota lo estaba animando de esa manera. “Un colombiano corría al lado mío y me decía: ‘Dale, dale que ahí se acaba lo duro’. Eso la verdad que me emocionaba y me daba un fresquito porque sabía que me estaba hablando con la verdad y estaba haciendo fuerza”.

Lo único que se le podría reprochar al aficionado es que no tenía bien puesto el tapabocas, algo imprescindible en esta pandemia y más ahora en Europa que está viviendo un rebrote de contagios.

El triunfo de este miércoles le permitió a López subir al tercer puesto de la clasificación general y quedar a un minuto y 26 segundos del líder Primoz Roglic. Más allá de eso, el colombiano dio un paso importante pensando en terminar la carrera en el podio ya que Richie Porte, quien lo persigue en la tabla, está a un minuto y 39 segundos, una distancia importante.

A continuación, el video de cómo fue el último kilómetro de la victoria de Miguel Ángel López en el Tour de Francia, en el que se puede ver el momento en el que el aficionado colombiano lo apoya: