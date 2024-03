El jueves 7 de marzo de 2024 arranca la ronda de cuartos de final de la Liga de Europa, certamen en el que uno de los favoritos al título es el Liverpool de Inglaterra, club del delantero guajiro Luis Díaz.

Es así como el elenco británico alista su plantilla para estas llaves de ida y vuelta, en las que su rival será el Sparta Praga de República Checa, oponente que sobre el papel luce de menor nivel.

Y pese a que cualquier resbalón puede costar caro, los ‘reds’ tendrían su foco puesto en la Liga Premier inglesa, en la que son líderes con un punto de ventaja sobre el Manchester City y 2 sobre el Arsenal cuando restan 11 fechas por disputar.

En consecuencia, el entrenador del equipo, el alemán Jürgen Klopp, que se retirará del club a mitad de año, estaría diseñando un onceno inicial lleno de variantes para el choque en Praga, confiando así en que sus hombres emergentes sean capaces de dar la lucha en ese frente, mientras las estrellas se concentran en la competencia local.

En ese sentido, uno de los que no sería tenido en cuenta para el duelo internacional, al menos de arranque, es el ‘cafetero’ Luis Díaz, como lo aseguran versiones de prensa.

El plan del Liverpool para Luis Díaz en la Liga de Europa

El diario Echo de la ciudad de Liverpool, especializado en información del equipo rojo, indicó que el entrenador optará por darle descanso por lo menos a medio plantel en la visita al Sparta.

Es más, catalogó de “sorpresa” si el popular ‘Lucho’ aparece en la formación titular, pues viene de actuar los 90 minutos el pasado sábado 2 de marzo en el agónico triunfo 0-1 de visitante sobre el Nottingham Forest en la jornada 27 de la Premier.

“Cody Gakpo y Luis Díaz son delanteros sénior y comenzaron el fin de semana, pero sería una sorpresa si el dúo volviera a alinearse juntos en Praga”, apuntó el medio.

Lo cierto es que para llegar a la próxima Champions, que tendrá nuevo formato, el Liverpool tiene 2 vías: ser campeón de la Liga de Europa o terminar en los 4 primeros de la Liga Premier. No obstante, el timonel Klopp se quiere despedir por la puerta grande y barrer con todos los títulos sería el broche de oro que querría para su carrera.

Liga de Europa, así serán los octavos de final

Partido de ida, jueves 7 de marzo de 2024

● Sparta Praga (R.CH) vs. Liverpool (ING)

● Olympique Marsella (FRA) vs. Villarreal (ESP)

● Roma (ITA) vs. Brighton (ING)

● Benfica (POR) vs. Rangers (ESC)

● Friburgo (ALE) vs. West Ham (ING)

● Sporting Lisboa (POR) vs. Atalanta (ITA)

● Milan (ITA) VS. Slavia Praga (R.CH)

● Qarabag (AZE) vs. Bayer Leverkusen (ALE)

Los partidos de vuelta se llevarán a cabo el jueves 14 de marzo de 2024.

