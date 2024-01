El carismático Jürgen Klopp sorprendió al mundo del fútbol este viernes 26 de enero al anunciar su salida del Liverpool al final de la temporada, cerrando un capítulo de casi nueve años llenos de éxitos y emociones.

El entrenador alemán, conocido por su energía y carisma, transformó al equipo desde su llegada en 2015 y poco a poco le fue devolviendo la grandeza que tuvo hace varios años y que lo llevó a ser, para muchos, el equipo más grande de Inglaterra.

Con él al frente, Liverpool regresó a la cima del fútbol mundial al ganar la Champions League en 2019 y también rompió una sequía de tres décadas al conquistar la Premier League 2020.

En total, Jürgen Klopp consiguió 7 títulos con el club, entre los que también están la Copa de Inglaterra, la Copa de la Liga, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes 2019.

Acá, su balance general en el fútbol inglés:

Jurgen Klopp’s @LFC record in the Premier League 💪 pic.twitter.com/oeolLwMeXX

Pero el DT pasará a la historia por ser más que eso, pues, al encarnar los valores del Liverpool, se convirtió como en un padre para cada uno de sus jugadores y un claro ejemplo es lo que ocurre con el colombiano Luis Díaz, a quien arropó desde su llegada pese a no hablar el mismo idioma.

Klopp se marchará como un líder, un hombre que garantizaba espectáculo y una figura que tendrá el cariño de los seguidores del Liverpool por siempre. Su capacidad para extraer lecciones positivas de los fracasos y regresar más fuerte en cada oportunidad hizo que cada aficionado le cogiera un cariño especial. Por ejemplo, este pequeño seguidor del club:

An emotional way to start your Christmas 🥹

Here’s Dáire’s story… and a special day he’ll never forget ❤️ pic.twitter.com/NNDIjbcLAp

— Liverpool FC (@LFC) December 25, 2023