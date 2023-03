Juan Fernando Quintero no jugó el último partido con Junior antes de la convocatoria para la gira asiática con la Selección Colombia, al parecer, por molestias físicas. Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo lo convocó, lo que hacía pensar que el jugador ya estaba recuperado.

Contrario a esa suposición, ‘Juanfer’ no hizo parte de la última práctica antes de enfrentar a Corea. Aunque hay pocos detalles de su estado, el estratega argentino precisó que no está lesionado, pero que sí tiene dolor en la pantorrilla por un golpe.

El mítico mediocampista cuestionó al volante del Junior por aceptar la convocatoria de la Selección Colombia cuando no está en óptimas condiciones físicas, motivo por el cual no estaría presente en el juego ante Corea.

“Primero es el país, la Selección. Eso no lo podemos cambiar. Voy a la Selección, pero si estoy bien. Si voy a jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección”, dijo el ‘Pibe’ en el programa Primer Toque, de Win Sport.