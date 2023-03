Había gran esperanza por el regreso de ‘JuanFer’ Quintero al FPC, tanto para la hinchada del Junior de Barranquilla como para los aficionados de la selección Colombia. Sin embargo, el escenario que se ha presentado para el zurdo no ha sido el mejor y parece empeorar.

(Vea también: Vuelve y juega: derrota del Junior ante el Tolima le costó el puesto a Arturo Reyes)

Horas antes del partido del pasado sábado 18 de marzo, en el que los ‘tiburones’ iban a enfrentar a Santa Fe, por la fecha 9 de la Liga BetPlay 1-2023, se conoció que Quintero estaba en duda, por cuenta de una lesión de tobillo que venía arrastrando días atrás. Pues, pasado el partido en el Estadio Metropolitano habló el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, confirmó los temores sobre Juan Fernando.

A menos de una semana para los encuentros contra Corea del Sur y Japón, el 24 y 28 de marzo respectivamente, desde Barranquilla se conoció el problema de ‘JuanFer’. Así lo reportó el periodista Giovanni Cárdenas en Caracol Radio el sábado 18:

(Vea también: ‘Juanfer’ Quintero no calló y encaró a periodista que escribió columna en la que lo acabó)

Y en la rueda de prensa del ‘Bolillo’ Gómez, pasado el 1 por 1 entre Junior y Santa Fe, dejó más preocupación para ‘la tricolor’:

“Lo de ‘JuanFer’, no sé si está definido que vaya a la selección, por lo que tiene. Si se mejora, se va pa’ la selección, si no se mejora, hay que recuperarlo rápido. Le están haciendo tratamientos porque tiene un golpe arriba del tobillo, ese punto es muy doloroso. Desde que llegué, no ha podido entrenar con nosotros, no se siente cómodo y no está bien”.