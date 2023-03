Los malos resultados del conjunto barranquillero han desembocado en una ola de críticas por parte de los aficionados y la prensa local. Aunque ha sido uno de los jugadores con mejor rendimiento, el ‘10’ ha recibido fuertes juicios con los que algunos usuarios en redes sociales no han estado de acuerdo.

(Vea también: Junior, en medio de la crisis, recibe noticia agridulce que lo dejará peor parqueado)

Varios de ellos han llegado por parte del periodista Hugo Illera Jiménez, declarado públicamente como seguidor del ‘Tiburón’. Desde que se confirmó el fichaje de ‘Juanfer’, el comunicador se mostró en contra de los altos salarios que se pagan en el club, teniendo en cuenta que el ex River Plate se convirtió en el mejor pago en la historia del fútbol colombiano.

Ahora, con la actualidad del equipo dirigido por Arturo Reyes, el periodista ha emitido señalamientos más críticos, los cuales no han caído para nada bien en los deportistas, principalmente en Quintero.

Qué le contestó Juan Fernando Quintero a Hugo Illera

Este lunes en una columna de opinión titulada ‘Sí, querido Juan Fer, pongamos las cosas en contexto’, el propio Illera recopiló una serie de estadísticas con las que quiso demostrarle al jugador de la Selección Colombia que no ha tenido buenas presentaciones con el Junior.

“Envigado [equipo que le ganó a Junior este domingo] no paga los millonarios sueldos que paga Junior. Debería estar Junior mejor en la tabla que Envigado, pero no lo está […]. Para seguir ‘poniendo las cosas en contexto’, Envigado rinde el doble que el Junior, Envigado es 5º en la tabla y Junior es 20º o mejor, es colero”, se lee en el texto publicado por el comunicador.

Después de resaltar números como pases completados, tiros a puerta, posesión, entre otros, Illera continuó sacándole en cara a Quintero que el rendimiento del ‘Tiburón’ es muy pobre.

“Y tú, no puedes camuflarte en el cariño de la hinchada. Pondero los 7 partidos completos que has jugado contrariando todos los pronósticos de si podías o no jugar 90 minutos. Se te trajo para ser parte de la solución y, en contexto, te has convertido en parte del problema. 7 partidos, 0 pases gol y 1 gol de tiro libre que, como dijiste en la rueda de prensa, no sirvió para nada. ¿De verdad sientes que has hecho un buen trabajo?”, agregó el periodista en su columna.

Lee También

El deportista no se quedó callado y horas después de haberse publicado la columna respondió por medio de su cuenta de Twitter. Según lo escrito en su mensaje, reconoce su responsabilidad en el mal momento que atraviesa el equipo y buscará cambiar esa imagen que hasta ahora ha dejado.

“¡Tiene razón, don Hugo! Y no me tiro del barco jamás, también soy culpable… Dios lo bendiga”, trinó el ‘10’.