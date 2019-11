“Estaba viendo de nuevo la rueda de prensa del profe Osorio y difícilmente habrá una muestra de soberbia más fuerte. No fue respetuoso con el trabajo de nosotros los periodistas; responde como si fuéramos idiotas y se lo olvida que él no es el único que se ha preparado”, escribió Guerrero en esa red social.

Y en otro trino añadió:

Luego de que el conjunto paisa y Junior empataron a dos goles en el estadio Atanasio Girardot, Juan Carlos Osorio atendió a los periodistas y, con una actitud muy a la defensiva, respondió algunas preguntas.

Además, algunos comunicadores se quejaron porque el director técnico no los dejaba terminar sus interrogantes.

A continuación, el video de la polémica rueda de prensa de Juan Carlos Osorio y luego varios tuits de periodistas que opinaron sobre la actitud del entrenador:

No hay nada más arrogante en una rueda de prensa que un técnico cuando no deja terminar las preguntas de los periodistas. La inmadurez traducida en soberbia. Para ser técnico de Selección no se necesita solamente saber de fútbol. Cada vez más lejos.

— Campo Elias Teran Jr (@campoeliasjr) November 18, 2019