Azotada de Mejía a Eduardo Luis y a Campo Elías Terán por desinformar

“Están completamente equivocados… La percepción de ellos no es la percepción de todo el mundo ni la percepción real”, les avisó a sus pares del canal Win debido a que indicaron durante la transmisión de un partido que Junior y Once Caldas eran los equipos que mejor jugaban en Colombia, dejando de lado al Tolima, conjunto que fue exaltado por Mejía.

Garrotera de Vélez a Sheyla García por no preguntar bien

“Todo no pueden ser redes sociales ni ‘likes’, ni ‘me gusta’, ni cómo estoy de bonita”, le dijo a la reportera de Win luego del triunfo 4-2 de la Selección Colombia sobre Estados Unidos en un encuentro amistoso. Después del choque, García le consultó a James Rodríguez por la afición y no por su desempeño en la cancha, algo que no aceptó Vélez.

Tunda de Mejía a Meluk por no cubrir bien el Barcelona-Real Madrid

Iván Mejía se declaró “profundamente decepcionado” porque después del clásico español Gabriel Meluk dedicó las páginas de El Tiempo al Real Madrid y a la salida de su técnico, Julen Lopetegui, y no a exaltar la victoria ‘culé’. “Quedé absolutamente defraudado del desequilibrio informativo, están viendo el periodismo de una forma muy diferente a como lo vemos la mayoría”.

Dudas de Mejía sobre las capacidades de Steven Arce

Indicó que su compañero de Caracol Radio se la pasa pegado a las redes sociales y que en medio de un partido lo único que hace es trinar, pero puso en tela de juicio si durante una transmisión radial de un compromiso podía hacer la misma cantidad de análisis al aire.

Trilla a periodistas paisas por las preguntas que hacen

Iván Mejía se despachó en contra de sus colegas de Antioquía por la forma en la que comportan en las ruedas de prensa. “Cada vez que hacen una pregunta dan una cátedra de fútbol. Es insoportable, sobre todo en la ciudad de Medellín”, expresó. Y luego dijo lo que les haría si de él dependiera: “Si yo fuera jefe, memorando de inmediato. O preguntas, o no vuelves a salir en la transmisión. Son insoportables”.

Palo de Mejía a Edwin Congo por sus apariciones en ‘El chiringuito’

“Dice cada bobada y cada tontería” opinó de exjugador del Real Madrid, equipo en el que no jugó ningún partido oficial. Además, argumentó que las intervenciones de Congo tiene que ver con que “cada programa de esos debe tener un payaso”.