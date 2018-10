Iván Mejía se mostró en desacuerdo con el comentarista Campo Elías Terán Jr. y con el narrador Eduardo Luis López, quienes transmitieron por televisión el triunfo 4-0 del cuadro ‘Tiburón’ en la fecha 15 de la Liga Águila y señalaron que Junior y Once Caldas son los equipos que mejor juegan en Colombia.

“Creo que fue Campo, quien dijo que los que mejor juegan son Once Caldas y Junior, y yo me quedé pensado: ¿qué es jugar mejor?, porque jugar mejor es ganar. Y resulta que no incluyen al Tolima, que es el campeón y va de líder”, señaló inicialmente en tono amistoso.

Pero luego empezó a subir el tono: “No entiendo si para ese par de amigos el concepto de jugar mejor es hacer taquitos, paredes, etc. Porque yo entiendo, desde la otra óptica que ser muy bueno defensivamente y salir bien en el contraataque también jugar bien”.

Y agregó: “¿O es que Francia no jugó bien para salir campeón del mundo?, ¿solamente juegan bien los que tienen la pelota, los que hacen triangulaciones?, ¡no!”.

Acto seguido, les habló más duro:

“Yo creo que están completamente equivocados y que ellos 2 son culpables de desinformar en su transmisión a la gente… La percepción de ellos no es la percepción de todo el mundo ni la percepción real”.

Finalmente, se calmó y explico que el problema de los periodistas a los que se refirió es que “presentan las opiniones como verdades consumadas y únicas cuando no se opina, sino que se pontifica; ese es el problema”.

“Los coleguitas tendrán en cuenta el detalle”, concluyó.

Acá, las palabras de Mejía (a partir del minuto 13:50):