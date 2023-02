Si a usted le gusta el deporte y sobre todo el periodismo deportivo, debe conocer a Tito Puccetti, uno de los narradores y comentaristas más reconocidos del país. Recientemente, Puccetti se sometió a una cirugía en su columna, una intervención que pospuso durante los últimos 10 años.

En una entrevista con el programa ‘Día a día‘ del canal Caracol Televisión. el periodista habló sobre la recuperación y todo el proceso emocional y físico que tuvo que enfrentar antes de someterse a dicha intervención.

El periodista deportivo contó que empezó a sentir dolores en la espalda cuando tenía 40 años, luego de haber disputado un partido de fútbol en Buenos Aires, Argentina.

“Quedé torcido, como casi paralizado. Fui al médico y me dijo ‘usted tiene un disco salido y eso produce muchos dolores’”, explicó el narrador de 52 años.

“Fue muy chistoso porque yo vivía en una zona que se llamaba Las Cañitas, yo estacionaba mi auto a una cuadra del edificio. Me bajé con mucha dificultad y me fui apoyando en las paredes para poder llegar a mi casa. Pasó un señor, se rio y dijo: ‘uy, qué borrachera la de este tipo’. Él pensó que estaba borracho, pero yo estaba prácticamente inmovilizado”.

A pesar de los dolores fuertes y dificultades que le provocaban ese “disco salido” en su columna, Tito Puccetti, siguiendo recomendaciones médicas, encontraba alivio con trabajo abdominal.

Por decisión voluntaria y por el ajetreo de su trabajo, Puccetti fue postergando su cirugía. Luego de 10 años y a puertas del Mundial Qatar 2020, su espalda exigía prontamente dicha operación.

“En el Mundial la pasé muy mal y llegué y le dije a mi compañero de colegio, Roberto Díaz, un neurocirujano de los mejores que hay, ‘opéreme’. Él ya me había dicho que me tenía que operar, y bueno, es una operación dura, me cambiaron los discos malos y ya, estoy recuperándome, llevo una semana de recuperación y ahí vamos”, relató el periodista.