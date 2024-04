La Liga BetPlay en Colombia vive un momento bastante importante en el rumbo del campeonato, pues se juegan las últimas fechas y hay varios equipos que necesitan sumar sí o sí para meterse en las finales del campeonato.

Sin embargo, más allá de eso, algo que ha empañado el espectáculo deportivo ha sido la actuación de los árbitros, ya que en casi todos los encuentros hay polémicas y por más de que se denuncien los hechos y los equipos se pronuncien, desde la Comisión Arbitral no se toman medidas y por eso todo sigue igual.

En el inicio de la fecha 18 del fútbol profesional colombiano, de hecho, se volvió a presentar una situación que molestó a más de uno, ya que en el partido entre Deportivo Pereira y Millonarios, que era muy importante para ver si el cuadro bogotano seguía con opciones o quedaba eliminado, se presentó una agresión que el árbitro no vio y por eso mismo no actuó como debería.

Cuando transcurría el minuto 33 del compromiso, justo en el momento en el que Millonarios ganaba por 0-1 gracias al gol de Émerson Rivaldo Rodríguez, el lateral Pestaña del Pereira iba con el balón por la zona derecha buscando espacio para atacar, a lo que el mediocampista de Millonarios Daniel Cataño llegó a robarle el balón, pero al final terminó impactándole el rostro con el codo.

Pese a que el futbolista estuvo tirado en el terreno de juego por 5 minutos mientras lo atendían, el VAR nunca llamó al árbitro Luis Delgado y por eso el futbolista de Millonarios solo se quedó con la tarjeta amarilla.

¡ERA ROJA!

En el @DeporPereiraFC vs @MillosFCoficial el árbitro Luis Delgado NO expulso a Cataño del Embajador por la conducta violenta (codazo en la cara a Pestaña) solo lo amonesto. Trujillo el VAR no dijo nada de nada

📽WinSports pic.twitter.com/53CDfJP77G

— joseborda (@joseborda1) April 20, 2024