En el inicio de la novena jornada del fútbol profesional colombiano hubo un compromiso que llamó la atención debido a la emoción, los goles y hasta, desafortunadamente, las polémicas: Pereira vs. Junior de Barranquilla.

En este compromiso, que marcó el cierre de la jornada de domingo de la Liga BetPlay, comenzó ganando el conjunto barranquillero por 0-2 con anotaciones de Deiber Caicedo y Didier Moreno, por lo que parecía que el Junior se iba a llevar la victoria con comodidad luego de lo que había sido la goleada frente a Santa Fe.

Sin embargo, en el segundo tiempo los locales reaccionaron y gracias a un triplete de goles del capitán y figura, Carlos Darwin Quintero, Pereira le dio vuelta al marcador.

No obstante, cuando ya transcurría el tiempo de reposición, igual que ha venido pasando en las últimas fechas del torneo colombiano, hubo una polémica que protagonizó directamente el árbitro central, ya que Junior empató, pero había un fuera de lugar que ni el juez ni el VAR sancionaron, por lo que al final todo terminó 3-3.

¿HAY INTERFERENCIA?

En @DeporPereiraFC vs @JuniorClubSA en el gol de Rodríguez del Junior (3-3) Bacca estaba adelantado saltó a cabecear (no tocó el balón pero lo intento) el VAR llamó al árbitro Rojas y no vio interferencia y dio gol. Yo veo interferencia de Bacca ¿Ustedes? pic.twitter.com/mXFZ3N5Q6M

