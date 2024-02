El torneo colombiano llegó a su fecha 9, mitad de la fase del todos contra todos, y los partidos de la fecha dominical tuvieron emociones, tristezas, alegrías y polémicas entre los hinchas.

(Vea también: Tabla de posiciones de Liga Betplay, con sufrido empate del Junior y la caída de Nacional)

Junior visitó al Pereira en un choque que resultó emotivo para los asistentes y dejó al borde del infarto a los seguidores ‘tiburones’ por la montaña rusa de acontecimientos que se dio durante los más de 100 minutos de juego.

Luego de ir ganando de manera cómoda por 2-0 al término de la primera etapa, los ‘curramberos’ entraron a la cancha para el segundo tiempo dormidos. En menos de 13 minutos, los locales alcanzaron la igualdad.

De hecho, los pereiranos pasaron de largo y se pusieron 3-2 al frente, pero la última acción del partido tenía guardada una tremenda polémica.

Andrés Stiven Rodríguez anotó de manera agónica el empate barranquillero al minuto 90+6, aunque la jugada dejó serias dudas por la posición de Carlos Bacca antes del gol.

Jugada de pura interpretación, pero para mí ERA FUERA DE JUEGO de Carlos Bacca. El simple hecho de hacer el gesto de intentar jugar el balón puede interpretarse como una acción distractora para el portero rival. Para Rojas no influyó en nada. ¿Opiniones? #LigaBetPlay pic.twitter.com/pEnOw4hrhn

El delantero estaba adelantado, según el concepto de varios comentaristas y expertos en fútbol, además de intentar intervenir en la acción con el fin de cabecear la pelota, lo que creó las dudas sobre la manera en la que quería sacar provecho de su posición.

¿HAY INTERFERENCIA?

En @DeporPereiraFC vs @JuniorClubSA en el gol de Rodríguez del Junior (3-3) Bacca estaba adelantado saltó a cabecear (no tocó el balón pero lo intento) el VAR llamó al árbitro Rojas y no vio interferencia y dio gol. Yo veo interferencia de Bacca ¿Ustedes? pic.twitter.com/mXFZ3N5Q6M

— joseborda (@joseborda1) February 26, 2024