Los seguidores del fútbol volvieron a vivir las emociones del gol, en el inicio de la Liga BetPlay 2024. La primera jornada tuvo un arranque furioso de Millonarios al vencer al Medellín por 5-0 y una buena victoria de los ‘tiburones’ ante el Bucaramanga.

Justamente, en el compromiso disputado el domingo en el Estadio Metropolitano, el Junior de Barranquilla celebró su regreso con una victoria por 2-0. Sin embargo, la alegría pasó a ser caos una vez culminó el choque en la cancha.

Mientras los aficionados se retiraban de las gradas, se desataron las confrontaciones entre los hinchas de las barras de ambos equipos en las inmediaciones del estadio. Testimonios de padres de familia que asistieron al juego con sus hijos dieron cuenta de que la ‘muñequera’ entre seguidores del ‘tiburón’y del ‘leopardo’ ocurrió en las afueras de la tribuna occidental.

Los barras bravas se golpearon con lo que encontraron y sin importarles la presencia de menores y familias que corrieron para resguardarse de la riña.

“Estoy aquí con dos niños, no me voy por ahora. Aquí me tengo que quedar, no me voy con los dos niños… Papi, yo no voy a salir”, expresó un preocupado padre de familia, según comentó El Tiempo.