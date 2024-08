El reconocido entrenador colombiano y exjugador de clubes emblemáticos como Nacional, América y la Selección de Colombia, enfrenta una dura batalla por su salud. Tras semanas de incertidumbre y tratamiento médico, la buena noticia es que el experimentado director técnico ya se encuentra en su hogar, un avance significativo en su proceso de recuperación.

Sarmiento, cuya trayectoria en el fútbol profesional colombiano es ampliamente reconocida, fue hospitalizado recientemente debido a problemas graves de salud. Como parte del tratamiento, se sometió a un trasplante de médula ósea, un procedimiento de alta complejidad y riesgo, pero necesario para combatir la enfermedad que lo aqueja.

Durante el proceso, Sarmiento permaneció varias semanas aislado, bajo la constante supervisión de un equipo médico especializado. Su hermano, Juan Carlos Sarmiento, fue el donante de la médula, un acto de amor y esperanza que jugó un papel crucial en esta difícil etapa.

“Tuvimos la fortuna de que entre todos (su hermano mayor Javier, los tres hijos de Pedro: Pamela, Paula y Daniel, y yo) hubo uno que tenía características idénticas a la médula de Pedro, y gracias a Dios me lo concedió a mí. Los demás eran compatibles, pero tenían un porcentaje menor. Si bien en determinado momento podían ser opciones, era mejor echar mano a la alternativa más probable”, compartió Juan Carlos en una entrevista.

En las últimas horas, la noticia de que Pedro Sarmiento ha sido trasladado a su casa ha traído alivio y esperanza a su familia y seguidores. Sin embargo, su recuperación continúa siendo delicada, y las precauciones son extremas. Su hija, Pamela Sarmiento, ha sido clara sobre las estrictas medidas que se han implementado en casa para garantizar la seguridad de su padre.

“A los que quieren verlo, la respuesta es no. Las visitas no están permitidas. Él está en aislamiento y tratamiento, pero está en casa, y ese es un gran paso. No hay visitas ni para familia ni amigos”, expresó Pamela en una entrevista con Red + Noticias, subrayando la importancia de mantener a su padre en un ambiente controlado para evitar cualquier riesgo de infección.