El debut de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 1-2023 fue con victoria sobre Once Caldas en casa y esperaba repetir el triunfo en la Fecha 2 contra Rionegro Águilas Doradas, también en su patio. Pero no fue así, el partido fue malo, no hubo contundencia y la afición reprobó el empate 0 por 0, en el que el visitante fue más peligroso.

Aunque apenas es el segundo partido oficial de la campaña y el técnico brasileño viene trabajando desde el año pasado con casi toda la nómina de jugadores, fue llamativo que hiciera varios cambios en la titular. Tal vez, eso lo implementó para probar jugadores o para dar descanso en algunas posiciones, pero eso llevó a que los ‘verdolagas’ no funcionaran como en el debut.

Las críticas de los hinchas no son nuevas, ya que, por la falta de refuerzos de mayor nivel, la subida de precios de los abonos y muchas decisiones desde los directivos; el ambiente ha sido complicado entre afición y club. Y eso mismo se sintió al final del partido y Paulo Autuori intentó bajar los ánimos, pero sus palabras no fueron las más adecuadas.

Explicaciones de Paulo Autuori después del empate Nacional vs. Águilas Doradas:

En un principio, Autuori quiso dar felicitaciones al rival, porque Águilas Doradas pudo superar a Nacional y hasta ganarle en su casa. Pero el mismo DT dijo que en este partido buscó hacer algunas pruebas y espacio a los jugadores recién llegados o nuevos en el plantel principal:

“Estoy en el fútbol hace algunos años y tengo que reconocer y felicitar al rival por su buen juego. Así me gustan las cosas. Después, nosotros estamos construyendo un grupo y vamos a tener que jugar bien, competir, es lo que queremos. Hay momentos en los que vamos a jugar bien y no vamos a competir tanto, y al revés.

Luchamos, competimos, pero no hemos jugador lo que se podría. Pero hay factores muy claros: Primero, lo colectivo, tuvimos un día menos de recuperación y lo hemos sentido en algunos jugadores, porque es normal y apenas estamos empezando.

Me preocupa abrir espacio para los jugadores que están, analizarlos y no juzgarlos. Abrí espacio para que todos pudiesen jugar y lo hicieron. Especialmente aquellos que recién llegaron”

Y aunque las críticas pudieron llegar al final del partido, el brasileño manifestó que pasó algo normal, incluso cuando los dorados pudieron ganarle al ‘verdolaga’: “Había motivos y razones para que esto pasara. Nadie gana una competencia en la segunda fecha… Pero el rival tuvo oportunidades mucho más claras, claro que sí. Así como va a haber partidos en los que vamos a tenerlas y vamos a lograrlo también”.

En medio de las preguntas, hubo una que llamó la atención porque implicaba la inconformidad de los hinchas y que tuvo una respuesta particular del DT, diciendo que no le preocupa que esto pase en el inicio de campaña:

“Es normal en el fútbol, la gente piensa que puede ganar todos los partidos y tiene que pensar de esa manera, porque son los hinchas y necesitamos muchísimo de ellos. Como todos los equipos necesitan y más aún los hinchas de Nacional, que son muy fuertes. Pero no me preocupa en nada, no tiene nada que ver con lo que estamos pensando en la mirada hacia adelante. Tenemos que pensar en la semana que va a venir, muy complicada; en 12 días vamos a hacer 4 partidos, un partido cada 3 días. Tenemos que prepararnos para eso”

Según Paulo Autuori, el empate pudo representar más que si hubieran conseguido la victoria en el Atanasio Girardot. Algo que no es muy común en un equipo del peso de Atlético Nacional:

“Podríamos salir con una victoria y, para mí, no representar nada más de lo que ha representado este empate. Hay una diferencia enorme entre análisis y juzgamiento, la gente quiere juzgar y yo analizo, porque tengo la obligación de hacerlo y tengo que pensar en ‘el todo’… Hay momentos en los que uno juega bien y en otros en los que hay que competir. Necesitamos de esto, no solamente para la competencia interna, también para cuando tocan los partidos de Libertadores”.

Y para finalizar la atención a medios, después del empate contra Rionegro Águilas doradas, el entrenador de Atlético Nacional dijo que no ha tenido tiempo para llegar con el equipo que muchos esperan. Pero que para la disputa de la Superliga 2023, contra Deportivo Pereira, llegará con “posibilidades”: “El tiempo no es suficiente, para nosotros y para nadie, ahora llega la tercera fecha y dicen que están listos para pelear un título. Tampoco lo está Pereira o si fuera otro rival.

Por ser un partido que tenemos que afrontar 4 días después de haber jugado, tengo que preparar estos jugadores de una manera, equilibrando la carga de juegos y entrenamientos. Salvaguardando a jugadores, por algunos motivos o razones. Vamos a llegar en condiciones de pelear, con muchas posibilidades, el título de la Superliga”.

Hay que esperar si la presión de los hinchas, que ya vienen inconformes con el club por varios temas, no afecta a Autuori y esta actitud de recambio y proyecto a futuro.