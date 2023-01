Buenas sensaciones dejó en el técnico de Atlético Nacional, el brasileño Paulo Autuori, el debut del ‘Rey de Copas’ en la Liga BetPlay 1 2023, tras la sufrida victoria (1-0) ante Once Caldas como local. En la que se reportó con gol el lateral derecho Andrés Felipe Román para sumar los tres puntos.

El estratega apostó por la inclusión de talentos de la cantera, como Óscar Perea y Tomás Ángel, y a fe de que logró buenos resultados, en un cotejo en el que uno de los más destacados fue su arquero: Kevin Mier, responsable de mantener el cero en su valla, ante un contrincante que tuvo argumentos.

Aunque en las toldas rivales, el guardameta Éder Chaux también fue el culpable de que el marcador no haya sido más amplio para los anfitriones, quienes ante 20.807 espectadores en las tribunas dejaron, en líneas generales, una buena imagen en su estreno. Y ya se preparan para su segunda salida.

“Creo que todos los entrenadores estuvieron muy poco tiempo para preparar sus equipos porque prácticamente no hubo partidos de preparación en cantidad suficiente para ninguno y pensar que puede ser mejor”, expresó Autuori, quien felicitó al guardameta Chaux por su labor.

“También ya tuve la oportunidad de felicitar en el camerino a Andrés Felipe Román, indudablemente ha hecho un partido espectacular, creo que el haber hecho gol fue clave para cerrar con broche de oro su participación y la de todo el equipo”, agregó el veterano timonel.

En su concepto, su escuadra acertó en la presión en campo contrario y en la recuperación postpérdida. “Tuvimos mucha consistencia en la media cancha con bastante agresividad, prácticamente no permitimos que el rival con jugadores como Shérman Cárdenas filtraran pases verticales”, dijo.

“Para mí, hemos superado las expectativas, es el primer partido que han jugado completo, en los de preparación jugaban 45 minutos y hacíamos cambios”, declaró el orientador en rueda de prensa, en la que no pudo ocultar su satisfacción por el resultado conseguido en el Atanasio Girardot.

Interesante mezcla

En cuanto a su propuesta en el onceno titular, en el que juntó jóvenes con experimentados, dejó claro -una vez más- que a eso fue que lo trajeron a la institución: a potenciar el talento en las fuerzas básicas y a darle rodaje a quienes han mostrado condiciones para ganarse un lugar en el primer equipo.

“A mí me invitaron para hacer una mezcla con jugadores de mayor experiencia y otros más jóvenes. Para mí todos son iguales, para mí no existe edad, ellos juegan por lo que hacen a diario y la madurez competitiva se logra jugando”, refirió Autuori.

Y se desbordó en elogios con Cristian Zapata, uno de los refuerzos. “Había dicho que era un lujo, yo no hablo de experiencia, hablo de categoría y calidad. Y los jóvenes nosotros los miramos en los entrenamientos y dependiendo del trabajo que ellos hagan, pues tendrán más minutos”, manifestó.

“A mí me gusta tener jugadores que puedan pelear de manera sana y saludable sus puestos en el once titular. Y eso al mismo tiempo me genera la posibilidad de hacer una rotación, ya que el tiempo de recuperación es complicado”, finalizó el foráneo, quien ya piensa en el siguiente juego.

La siguiente salida del ‘verde’ será este domingo, cuando reciba a las 3:10 p. m. a Rionegro Águilas, en la segunda fecha de la Liga. La misión del dueño de casa será sumar un botín más y ratificar el positivo inicio en el campeonato, ante una de las revelaciones de la temporada 2022.