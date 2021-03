El balcánico tiene como objetivo empezar su preparación para el Tour de Francia, título que en 2020 se le escapó en la última etapa, por ello estará acompañado en la París-Niza por gran parte de la formación demoledora del equipo Jumbo-Visma, entre quienes se destacan el neozelandés George Bennett y el neerlandés Steven Kruijswijk.

Los principales rivales de Primoz Roglic serán el australiano Richie Porte, jefe de filas del Ineos; el ruso Aleksandr Vlasov, del Astana; el galo Guillaume Martin, figura del Cofidis; y el alemán Maximilian Schachmann, hombre del Bora-Hansgrohe que se aparece como campeón defensor; entre otros.

Por su parte, la cuota colombiana estará compuesta por el experimentado Sergio Luis Henao, referente de la escuadra surafricana Qhubeka; así como por el velocista Juan Sebastián Molano, del UAE Emirates; y el juvenil Daniel Arroyave, que debutará en el ciclismo internacional con el Education First.

Entre tanto, el ‘show’ de los embaladores tendrá, además de Molano, al noruego Alexander Kristoff, también del UAE; a Sam Bennett, irlandés del Deceuninck que actualmente es considerado como el mejor rematador del mundo; al italiano Giacomo Nizzolo, del Qhubeka; y al francés Arnaud Demare, del Groupama.

Otros nombres ilustres del pelotón que tomarán la partida son los del italiano Fabio Aru (Qhubeka), el portugués Rui Costa (UAE), el luxemburgués Bob Jungles (Ag2r) y el español Luis León Sánchez (Astana).

La carrera tendrá 2 etapas planas, una contrarreloj, 4 jornadas con terreno quebrado y una fracción de alta montaña.

En 2020, el antioqueño Sergio Andrés Higuita fue el mejor ‘escarabajo’ al obtener el tercer puesto en la clasificación general y quedarse con la camiseta de mejor juvenil.

En video, las 7 etapas que tendrá la primera competencia del calendario WorldTour en suelo europeo:

☀ Voici le parcours de la 7⃣9⃣ème édition de #ParisNice !

☀ Here is the route of the 7⃣9⃣th edition of #ParisNice! pic.twitter.com/02IIKio3wu

