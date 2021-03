Este domingo 7 de marzo comenzará la París-Niza 2021, competencia que durará ocho días y será la primera gran válida de ciclismo en vivo para ver con facilidad en Colombia.

Serán ocho etapas en las que habrá una gran competencia entre varios ciclistas de alto nivel, aunque no estarán Egan Bernal, quien hizo historia para Colombia este sábado; ni Nairo Quintana, ni Rigoberto Urán, quien fue padre hace poco.

El colombiano que sí fue confirmado fue Sergio Luis Henao. El antioqueño debutará en el Qhubeka ASSOS, equipo sudafricano al que llegó en el cierre del 2020. La intención del ciclista es volver a ganar esta competencia tal como lo hizo en el 2017, cuando se impuso sobre Alberto Contador y Daniel Martin, ambos ausentes este año.

🇫🇷 #ParisNice

Our team for @ParisNice has been confirmed & we're delighted to have @sergiohenaoofic make his debut for us!

Thank you to our fan Rodrigo Mota Garrido 🇧🇷 for this awesome 🎥 to announce our lineup for the race.🖐️

➡️: https://t.co/lc27Yy0y9B#BicyclesChangeLives pic.twitter.com/bdYcx4gUyg

— Team Qhubeka ASSOS (@QhubekaAssos) March 5, 2021