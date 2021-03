Primoz Roglic se llevó la victoria luego de meter un fuerte arrancón en los últimos 500 metros de la fracción de 202 kilómetros ondulados con llegada en un alto de 1.800 metros de extensión.

De esta manera, el jefe de filas del equipo Jumbo-Visma, obtuvo 10 segundos de bonificación y amplió su ventaja sobre el resto de rivales en la general de la París-Niza.

El hecho lamentable del día fue el retiro del juvenil colombiano Daniel Arroyave, que estaba debutando con el equipo Education First y quien no pudo seguir en competencia debido a una caída con 3 corredores más.

En consecuencia, Sergio Luis Henao quedó como el único ‘escarabajo’ en carrera, estando en la casilla 19 de la clasificación individual con un retraso de 1:54.

En video, el triunfo de Roglic:

