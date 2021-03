El ganador de la jornada fue el francés Julian Alaphilipphe, que impuso su explosividad en los últimos metros sobre el lote de escaladores que lo acompañaba, en el que estaban Egan Bernal, Nairo Quintana y Sergio Andrés Higuita.

Los 3 ‘escarabajos’ arribaron con el mismo tiempo del ganador luego de una jornada de perfil quebrado en la que los ataques se presentaron en el tramo final, en el que se inclinó la carretera.

Sin embargo, no hubo cambios en la clasificación general, en la que el belga Wout van Aert se mantuvo en lo más alto, seguido de Alaphilippe, a 4 segundos, y del neerlandés Mathieu van der Poel, a 8.

Entre tanto, los colombianos quedaron a 14 segundos, siendo Higuita el mejor ubicado, en la casilla 12; Bernal, en la 15; y Quintana, en la 17.

En video, así fue la llegada:

Con un'azione da Campione del Mondo @alafpolak1 alza le braccia a Chiusdino. L'ultimo km!

With a sprint of a champion, @alafpolak1 raises his arms at Chiusdino. The final km!@alafpolak1 signe un sprint de champion et lève les bras à Chiusdino. Le dernier km!#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/qAKlcUspNt

