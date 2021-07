El pasado martes, la púgil Jenny Arias fue derrotada por la filipina Nesthy Petecio por decisión unánime de los jueces en los cuartos de final del peso pluma femenino de Tokio 2020 (2021).

Luego del combate, Arias habló con los micrófonos de Noticias Caracol y allí calificó su participación como fracaso, pues ella tenía en mente sumar una medalla más para Colombia.

Sin embargo, luego rompió en llanto y conmovió al país al recordar a su padre: “A mi padre que… Lo que más quería era mandarlo a operar…”, dijo entre lágrimas en aquel momento.

Este jueves, Noticias RCN llegó hasta el corregimiento Santa Ana del municipio de Guática, en Risaralda, donde vive la familia de la boxeadora Jenny Arias.

Allí, Luis Alberto Arias, papá de la atleta colombiana, contó que se emocionó mucho con las palabras de su hija. “No me dio duro que haya perdido, me dio duro lo que dijo de mí, que ella lo hacía era por mi salud. Eso me conmovió mucho”, expresó a ese informativo.