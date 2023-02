Llegar al Real Madrid no es una meta imposible para los futbolistas colombianos. Freddy Rincón, Edwin Congo, James Rodríguez y ahora Linda Caicedo han demostrado que, con talento y disciplina, sí se pueden cumplir los sueños.

Y es que el más reciente fichaje del conjunto merengue (Linda Caicedo) demuestra que en la ‘Casa Blanca’ siguen de cerca el talento sudamericano, sobre todo, el de aquellos jóvenes que la vienen rompiendo y son considerados una gran apuesta para el futuro.

Justamente, una de las promesas que tiene el fútbol colombiano masculino es Óscar Cortés, atacante de Millonarios que brilló en el Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia, y a quien ya le siguen la pista en Europa.

En una charla con el VBar de Caracol Radio, el extremo afirmó que vive su buen presente deportivo con humildad y escuchando a los mayores, pues tiene claro que esa es la clave para cumplir el sueño de jugar en el exterior.

“Hay que llevar todo lo que me está pasando con paciencia. La gente me dice que hay que tener calma, como los profesores de Millonarios, los jugadores. Todos me han ayudado a estar calmado con esas cosas”, dijo el extremo.