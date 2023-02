Una victoria jurídica contundente logró Deportes Tolima, que pese a la dura sanción impuesta por el Comité de Disciplina del Campeonato hizo uso de su derecho de apelación y, ante la Comisión de Disciplina de la Dimayor, logró una rebaja sustancial de castigo: pues pasó de cuatro partidos sin público en sus tribunas ahora solo tendrá que pagar tres duelos, pero solo en su tribuna de Oriental.

El responsable de este éxito en los tribunales fue el presidente del club, César Camargo Serrano, quien con una defensa sólida pudo revertir el fuerte castigo por la agresión de un fanático del ‘Vinotinto y Oro’ al volante Daniel Cataño, en la antesala del cotejo que debía disputarse el pasado 12 de febrero ante Millonarios. Y dio un golpe mediático de grandes proporciones, en favor de su divisa.

En diálogo con el ‘Combo Deportivo’ de Caracol Radio Ibagué, Camargo Serrano salió una vez más en defensa de la hinchada ‘Pijao’, que desde su concepto ha sido víctima de feroces ataques, en su gran mayoría infundados, y que han señalado a toda una ciudad como incitadora y protagonista de sucesos violentos relacionados con el espectáculo. Lo cual, según reseñó, no carece de verdad.

“No está bien que estigmaticemos al pueblo tolimense, me la juego por mi hinchada y la verdad es que estábamos quedando como unos antisociales, como delincuentes. Y es una hinchada que responde, que está con su equipo, que vibra, y vamos a demostrar que celebramos la fiesta del fútbol en paz. Somos una hinchada para mostrar, no para esconder”, dijo el directivo.

Desde el punto de vista jurídico, indicó que su bufete pudo dar una difícil batalla, de la que se siente todo un ganador; pero que costaron jornadas desgastantes. “Venimos desde hace varios días sin descanso, trabajando en el tema. Le pido a los hinchas que tomemos esta decisión con prudencia y de manera mesurada”, agregó Camargo Serrano al medio radial sobre el particular.

Duro contra la prensa y Cataño

A su vez, no dudó en mencionar cómo -desde su óptica- los medios de comunicación bogotanos la emprendieron contra su postura en este caso, pero también contra el club que representa. Una situación que para él tiene un claro origen: pues obedecería a intereses particulares en esta situación, que ocupó los principales espacios televisivos y digitales, debido a la relevancia del rival de turno.

“Entiendo perfectamente que la prensa capitalina se nos vino encima, defendiendo los intereses de su Millonarios. Que nos pusieron en la picota pública, el editorial de un periódico, recibiendo ataques del uno y del otro… pero nosotros lo manejamos con altura, con hechos, con pruebas, y finalmente el fútbol va a tener una gran fiesta, en paz”, recalcó el mandamás del elenco de Ibagué.

Y es que, desde su concepto, hay que ponderar los hechos acaecidos, no supuestos. “No es lo mismo que entren miles de personas a que entre una. No es lo mismo que entre una persona armada, a que entre una persona desarmada. No es lo mismo que el jugador lo haya provocado, a que no lo haya hecho. Así que hay una cantidad de circunstancias, entre muchas otras, que tenemos que valorar”.

Pero sin duda lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue cómo puso en entredicho la incapacidad de 10 días dada por Medicina Legal al jugador, luego de la valoración del impacto recibido por parte de Alejandro Montenegro: el infractor; de hecho, el jugador no cumplió con este periodo, pues entrenó sin problemas con su divisa e, incluso, disputó un encuentro internacional.

“También tengo que decir que el señor Cataño está a punto de jugar y que los 10 días parece que no eran tan 10 días… Y una cantidad de hechos que se van poniendo, sin -y déjenme ser absolutamente claro- tapar la gravedad de que un hincha entre al campo de juego. Es algo intolerable y que no nos puede volver a suceder en nuestro estadio”, tiró el dirigente del ‘Vinotinto’.

En todo caso, el futbolista -a quien le pusieron tres partidos de suspensión- podrá actuar sin lío en la nueva fecha fijada para el duelo entre tolimenses y ‘embajadores’: la del miércoles 29 de marzo (8:00 p. m.), cuando ambos conjuntos se pongan por fin al día en el calendario y diriman esta historia, a la que llegarán los locales con una racha de 14 compromisos sin perder ante este adversario.