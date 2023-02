Como una ‘bendición’ fue recibida la más reciente decisión de la Comisión de Disciplina de la Dimayor, que pese a la resolución 009 del 2023 del Comité del Campeonato, que se mantenía el castigo al Deportes Tolima con cuatro fechas a puerta cerrada y el pago de $12.760.000, cambió esa determinación; y sí permitirá el ingreso de hinchas a las tribunas del estadio Murillo Toro de Ibagué.

(Lea también: Carlos Bacca respaldó el trabajo de Arturo Reyes en Junior y aseguró estar contento)

Según pudo saber esta redacción, para los cotejos ante Deportivo Cali de este domingo (6:00 p. m.), válido por la sexta fecha de la Liga BetPlay 1 2023; La Equidad (14 de marzo) y Atlético Huila (23 de marzo), solo se cerrará la tribuna Oriental: desde la cual fue que invadió el terreno de juego Alejandro Montenegro, el hincha que le propinó un fuerte golpe al volante de Millonarios, Daniel Cataño.

Y para el duelo frente a los ‘Embajadores’, que fue reprogramado para el miércoles 29 de marzo, a partir de las 8:00 p. m., habrá ingreso de público a todas las tribunas del ‘Coloso de la 37’, para quienes compraron su entrada como también quienes quieran asistir haciendo adquisición de su boleta. Toda una victoria jurídica para los ‘Musicales’, quienes se movieron rápido y lograron la reducción drástica.

La determinación fue tomada por el presidente de la Comisión de Disciplina del ente rector, Juan Felipe Merizalde, quien estuvo acompañado por los comisionados Felipe Negret, Horacio Cruz Tejada y Juan Sebastián Torres; quienes hacen parte de este órgano jurídico de la Dimayor. Y que ‘tumbaron’, en cierto modo, lo decidido por el Comité de Disciplina del Campeonato, y reajustaron el castigo.

Y es que dentro de sus argumentos, el ‘Vinotinto y Oro’ prácticamente señaló el misterioso cambio de parecer de Wílmar Roldán, quien en primer lugar dijo haber constatado la normalidad en el escenario deportivo tras haber sido individualizado al infractor; pero luego alegó supuesta falta de garantías para la realización del choque ante los ‘albiazules’. Esta situación dejó muy mal parado al réferi antioqueño.

(Vea también: Atlético Nacional sorprende con la cantidad de canteranos que llevó a Bucaramanga)

Como también, el club expuso múltiples ejemplos de sanciones parciales a estadios del país por hechos similares, razón por la que criticó que, en este caso, la determinación hubiera sido la del cierre total del estadio. Esto, sin duda, pesó al momento de que se reconsiderara un castigo que desde la dirigencia se consideró desproporcionado, en contra del club, que hizo todo por garantizar el orden.

“Es una buena noticia para el fútbol, creo que no estoy de acuerdo en que se estigmatice nuestra hinchada. Me la juego por ella y estábamos quedando como unos antisociales. Es una hinchada que responde, que está con su equipo, que vibra. Y vamos a demostrar que estamos en paz. Somos una hinchada para mostrar, no para esconder”, expresó César Camargo, presidente del club.

Lo que sí se mantiene es la multa económica impuesta por este suceso; en una determinación que ya no tiene reversa alguna, pues se agotaron todas las vías federativas para tal fin. En consecuencia, la gente del onceno de Ibagué celebra; mientras desde Bogotá empiezan a arreciar los señalamientos hacia el comité, que echó para atrás un castigo severo para el ‘Vinotinto’ y le permitirá jugar con gente.