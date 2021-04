El tiempo del castigo fue fijado por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), luego de una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y por ello el velocista no alcanzará a participar en los Juegos de Tokio (23 julio-8 agosto).

Campeón del mundo de los 100 metros en 2019, Coleman, de 25 años, fue suspendido por la AIU durante 2 años desde el 14 de mayo de 2020 a raíz del incumplimiento de tres de sus obligaciones de localización antidopaje en 2019: 16 de enero, 26 de abril y 9 de diciembre.

Los atletas de alto nivel se someten a obligaciones de localización muy estrictas (dirección, concentraciones, entrenamientos y competiciones) y deben señalar cada día una hora y un lugar en el que pueden someterse a un test.

Tres fallos en estas obligaciones (‘no show’) o datos imprecisos en menos de un año pueden provocar una sanción de dos.

En un comunicado, el TAS, la más alta jurisdicción deportiva, explicó que aunque Christian Coleman violó el artículo 2.4 del reglamento antidopaje y aunque debería haberse mostrado más vigilante, su grado de negligencia “fue menos grave” de lo que en principio se había establecido.

El panel del TAS considera que si el responsable encargado del control hubiera llamado a Coleman al llegar a su domicilio, este habría podido volver a tiempo y se hubiera podido someter a un test antidopaje, según un comunicado del tribunal.

Si bien es cierto que el reglamento no incluye ninguna disposición que obligue a los responsables antidopaje a llamar por teléfono, el comité del TAS subraya que esto es algo habitual y que Coleman tenía derecho a esperar que le telefonearan.

En octubre la AIU había descrito la actitud de Coleman con respecto a sus obligaciones en materia de lucha antidopaje como “totalmente negligente, incluso imprudente”.

Primero fue suspendido de manera provisional en junio de 2020. Entonces Coleman publicó un largo mensaje en Twitter acusando a la AIU de haber provocado su fallo en el test de diciembre de 2019.

“Pienso que el intento del 9 de diciembre fue deliberado para hacerme fallar un control. No me digan que fallé un control si pasas delante de mi puerto sin que me entere”, señaló. “No hay ninguna prueba de que alguien haya venido a mi casa”, añadió.