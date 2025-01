Este viernes 24 de enero, Novak Djokovic, la leyenda del Abierto de Australia con diez títulos, se retiró con molestias del certamen mientras disputaba el partido de semifinales ante el alemán Alexander Zverev, quien se enfrentará en la final al vigente campeón Jannik Sinner, número uno del mundo.

Todo sucedió cuando Zverev acababa de ganar el primer set en el ‘tie-break’, 7-6 (7/5), después de una hora y 21 minutos de batalla contra el serbio, quien se acercó a la red y le comunicó que no podía seguir en el partido.

Ante esto, ‘Nole’ recibió abucheos y silbidos por parte de un sector del público, situación que fue sorpresa para muchos.

Acá, el video del momento:

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.

Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025