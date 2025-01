Andrés Felipe Román fue uno de los mejores jugadores del fútbol profesional colombiano en 2024, pues después de superar la lesión que sufrió en la rodilla, volvió incluso mejor y se convirtió en una pieza clave en el equipo de Efraín Juárez que consiguió el título de Copa Colombia y de Liga BetPlay.

Eso, de hecho, le permitió ser convocado por el técnico Néstor Lorenzo para una fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, ese mismo nivel mostrado despertó una herida que al parecer sigue abierta en los hinchas de Millonarios, pues no superan que el jugador haya elegido Nacional por encima de su club y más de la manera en que lo hizo.

Es más, eso se lo hacen saber siempre que va al Campín, por lo que se cree que el roce y la pelea es mutua, pero el jugador calmó los ánimos y aseguró que siempre va a dar lo mejor de él independientemente de dónde le toque jugar.

“No, yo soy un profesional y a mí donde me toque voy a dar lo mejor de mí. Cuando estuve allá intenté darlo y ahora que estoy acá lo mismo. Mucho cariño porque también me han tratado muy bien y bueno, ya como la gente lo quiera ver es cuestión de ellos”, dijo el futbolista, en diálogo con El Deportivo.

Y sobre si algún día volvería a vestir la camiseta azul de Bogotá, agregó: “Uf, complicado el tema. Yo prefiero no decir de esta agua no beberé, pero no está por mi camino hoy en día”.