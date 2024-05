Este viernes 10 de mayo, el número uno del tenis a nivel mundial fue golpeado accidentalmente cuando se acercó a firmar unos autógrafos después de un partido que jugó en el Masters 1000 de Roma.

Luego de su triunfo ante el francés Corentin Moutet por parciales de 6-3 y 6-1, Djokovic se dirigió a una de las tribunas para complacer a sus seguidores, pero infortunadamente recibió un impacto en la cabeza con una botella que se salió de una maleta de uno de estos espectadores.

Luego del golpe, el serbio cayó al suelo y se mantuvo agachado varios segundos, antes de levantarse y dirigirse hacia los vestuarios. Los organizadores del Masters 1000 de Roma indicaron que Novak Djokovic tenía una herida en la parte superior de la cabeza, pero que no fue transportado al hospital.

Acá, el video de lo ocurrido:

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK

— Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 10, 2024